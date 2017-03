Depois de desfilar na Sapucaí, Xuxa vai a Nova York visitar a filha

Depois de desfilar pela Grande Rio no carnaval do Rio de Janeiro no último domingo, 26, Xuxa foi para Nova York visitar sua filha, Sasha. A filha da apresentadora se mudou para os Estados Unidos para fazer faculdade. Nesta terça-feira, dia 28, a apresentadora postou uma foto em seu Instagram com seu passaporte. "Cheguei em NY, vou ver meu bebezão, nossa, que saudades!", escreveu na legenda. Em suas histórias publicadas no Instagram, Sasha postou um Boomerang com a mãe e escreveu "matando as saudades".

