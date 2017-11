Denúncias colocam em xeque participação de Gal Gadot em novo 'Mulher-Maravilha'

Segundo informações do site Page Six, Gal Gadot, protagonista de Mulher-Maravilha, não quer fazer outro filme com a Warner Bros até que a empresa pare de ter qualquer tipo de relação com Brett Ratner e a produtora dele, a RatPac-Dune Entertainment. Gadot teria tomado essa decisão após artistas como Olivia Munn (The Newsroom), Natasha Henstridge (As Espiãs) e Ellen Page acusarem Ratner de assédio sexual.

Ainda de acordo com o Page Six, a RatPac-Dune Entertainment participou da produção de Mulher-Maravilha, como parte de um acordo financeiro com a Warner Bros. O filme arrecadou mais de US$ 400 milhões ao redor do mundo, lucro que beneficiou a empresa de Ratner. Um funcionário da Warner Bros afirmou ao veículo que a atriz não vai voltar a interpretar a heroína caso não haja mudanças.

Em outubro, após as acusações de assédio explodirem em Hollywood, Gadot fez um post em sua conta oficial no Instagram com a seguinte mensagem: "Eu estou com todas as corajosas mulheres que enfrentaram seus medos e estão falando. Estamos juntas nesses tempos de mudança", disse ela.