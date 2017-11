Dentro de ônibus Cia Dançurbana apresenta espetáculo ‘De Passagem’ - Divulgação

Tendo como cenário um ônibus do transporte coletivo, ruas, calçadas e muros da capital, a Cia Dançurbana apresenta nesta sexta-feira (24) e no sábado (25), às 18h30 e às 20 horas, o seu famoso espetáculo ‘De Passagem’. A apresentação faz parte da celebração dos 15 anos da companhia e integra o projeto Manutenção Dançurbana, que está sendo realizado por meio de investimento do Fundo de Investimentos Culturais-FIC, Secretaria de Estado de Cultura e Cidadania-SECC e do Governo do Estado de MS. Tem patrocínio de O Boticário na Dança, Eletrobras Furnas e Digix e, apoio do SESC MS.

Em ‘De Passagem’ a apresentação acontece dentro de um ônibus, o corredor, transforma-se no palco e; os assentos, nas poltronas da plateia. As cenas retratam situações diárias dos usuários do transporte coletivo: encontros e desencontros, gentilezas e falta de bom senso, sono, medo, paquera, pressa, encantamento; perseguição. Os movimentos criados partem de movimentos cotidianos retratados nas cenas, utilizando a estrutura do ônibus como suporte. Tudo isso tendo a cidade como ferramenta de interação: rua, veículo, calçadas, paisagens, muros, pistas de corrida, terminais, entre outros. Este trabalho foi contemplado pelo Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2013. Cada sessão terá capacidade para receber 27 pessoas. O ônibus será adaptado e poderá receber cadeirantes.

Serviço:

Espetáculo: ‘De Passagem’

Dias: 24 e 25 de novembro

Horários: 18h30 e 20 horas

Ponto de partida: Morada dos Baís, Av. Noroeste, 5140 – Centro.