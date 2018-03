Dentista apaixonada por arquitetura expõe em mostra de design

Destaque do ambiente é o uso pontual de cores que são tendência em 2018, segundo a Pantone, com seu roxo Ultra Violet - Arquivo Pessoal

Durante três dias, de 27 de fevereiro a 01 de março, alunos do curso Técnico em Design de Interiores do Senac projetaram ambientes usando o conhecimento adquirido ao longo da matéria e expuseram o resultado na Mostra Design Senac.

Este ano, o evento foi realizado no Centro Cultural José Octávio Guizzo, com quatro ambientes inspiradores, o living, escritório de design, home theater e o quarto de menina. A Mostra Design Senac é um projeto coordenado pela professora Ana Cláudia Marcon.

“A mostra é uma forma de aplicar, na prática, o aprendizado em sala de aula. Os alunos entram em contato com lojas do segmento, aprendem a buscar as melhores opções para o seu projeto e sempre contam com a ajuda do docente, para tirar todas as dúvidas. É uma forma de preparar esse profissional para todas as situações que ele vai encontrar no seu dia a dia de trabalho”, explica o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

O evento ofereceu ainda dois talks shows. Na abertura, 27, o tema abordado foi: "Um panorama sobre o mercado de Design de Interiores na atualidade", com a participação de Hugo Grippa e Julian Medina. No dia 01, a designer de interiores Daiana Capuci falou sobre o tema: ABD e a profissão de Design de Interiores. A participação nos talks shows também foi livre, sem custos.

O escritório de design - A criação para um dos ambientes da mostra, o Escritório de Design, das alunas Beatriz Veronezi Maia, Estela Albuquerque, Rachel Pagioro e Valéria Assis, partiu do princípio de que os escritórios dos designers hoje funcionam mais como sala de inspiração e descanso, do que como um espaço operacional e de trabalho. O motivo é a proliferação dos escritórios colaborativos, em que os profissionais alugam por hora as salas para reuniões com clientes e fornecedores, e que podem ser localizadas em prédios corporativos ou até mesmo nos próprios fornecedores. Outro destaque do ambiente é o uso pontual de cores que são tendência em 2018, segundo a Pantone, com seu roxo Ultra Violet. A madeira nos móveis traz o aconchego que contrapõe com a eficiência e frieza do metal. Espalhados por objetos como tapete e móveis, o couro e a pele animal imprimem sofisticada rusticidade.

Designer - Formada em Odontologia pela faculdade Unoeste, em Presidente Prudente (SP), Beatriz Veronezi Maia se enveredou pelo universo da Arquitetura e Design desde sempre em projetos pessoais e para a família. Foi após seu retorno a Campo Grande, em 2008, que passou a pensar na área como um tema que ia além de hobby. Suas referências criativas são objetos com memória afetiva, espaços funcionais e mistura de influências, que resultam em ambientes feitos para viver. Hoje, ao lado da empresária e designer Viviane Zampieri Filinto, responde pela criação e curadoria de objetos decorativos For Home @_forhome.