Denise Fraga vive milionária vingativa

Refletir com ironia sobre a fragilidade humana diante do dinheiro é o mote da peça A Visita da Velha Senhora, estrelada por Denise Fraga.

Na adaptação da obra do suíço Friedrich Dürrenmatt, dirigida por Luiz Villaça, a atriz vive a milionária Claire Zachanassian. Na trama, ela chega à cidade de Güllen, onde promete salvar os habitantes da falência.

O dilema surge quando Claire declara que só concederá a fortuna se alguém matar Alfred Krank (Tuca Andrada), paixão da juventude que a abandonou grávida. De início, os moradores se recusam. Mas, ao longo da história, começam a revelar sua ganância.

Completam o elenco nomes como Maristela Chelala, Fábio Herford e Ary França. 120 min.

ONDE: Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7439. QUANDO: Estreou sexta (19).

5ª a dom., 20h. Até 26/11. QUANTO: Grátis (reserva pelo

site: bit.ly/sesisp).

