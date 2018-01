Demi Lovato posta foto de maiô e desabafa: 'estou abrindo mão do perfeccionismo'

Demi Lovato costuma falar abertamente sobre seus problemas com aceitação no corpo e com a bulimia - doença que ela luta contra há anos.

Nesta semana, a cantora compartilhou uma foto sua de maiô, na praia, para falar aos seus mais de 64,3 milhões de seguidores sobre suas metas para 2018 e autoaceitação. "Então, eu estou me sentindo insegura sobre minhas pernas nesta foto, mas estou postando porque pareço tão feliz e decidi que, neste ano, estou abrindo mão do perfeccionismo e abraçando a liberdade, sem autocríticas", escreveu ela.

"Aprender a amar meu corpo, do jeito que ele é, é desafiador mas mudou minha vida. Deixar meu distúrbio alimentar vem sendo a jornada mais desafiadora da minha vida, mas trabalho todos os dias para a cura, mesmo que às vezes tropece no caminho. Hoje, me sinto forte. Todos vocês podem fazê-lo, é possível. Obrigada, Deus, por este novo capítulo em minha vida."