Demi Lovato lança nova música 'In The Mirror' no YouTube

A cantora Demi Lovato lançou uma nova música, In The Mirror, em seu canal no YouTube na quinta-feira, 25. A canção faz parte do filme Festival Eurovision da Canção: A Saga de Sigrit e Lars, sátira estrelada por Will Ferrell e Rachel McAdams e lançada nesta sexta-feira, 26, na Netflix.

No longa, Demi interpreta uma das competidoras do festival. Criado em 1956, o Eurovision Song Contest, ou Festival Eurovisão da Canção, é uma competição anual em que quase todos os países da Europa, e atualmente a Austrália, enviam participantes para se apresentarem e depois receberem votos do público e do júri.

Além de Demi, Ferrell e McAdams protagonizam a comédia e vivem a dupla Sigrit e Lars, dois amigos que são escolhidos para representar a Islândia na competição, apesar de serem vistos como os azarões do festival. A música dos dois foi lançada em 16 de maio, e se chama Volcano Man.

Com mais de 60 anos de história, o festival já deu fama para grandes nomes da música, como a cantora Céline Dion e a banda ABBA, ambos campeões em seus anos, além de popularizar a música Volare. A edição desse ano ocorreria nos Países Baixos mas foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus.nome

Clique aqui