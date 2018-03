Demi Lovato diz ser 'primeira a tomar atitude' em relacionamentos

Em outubro de 2017, a cantora lançou um documentário sobre sua vida no YouTube no qual revelou que tem distúrbios alimentares - Foto: E+ Estadão

Faz dois anos que Demi Lovato terminou um relacionamento de seis anos e ela afirma que está usando a independência amorosa para aprender coisas novas sobre si mesma.

"Eu não estou sofrendo porque estou sozinha. Eu fiquei muitos anos em um relacionamento e não aprendi nada sobre mim. Agora eu estou descobrindo o que gosto, o que preciso e o que quero", disse a cantora à revista InStyle.

Ela falou que procura alguém que a faça rir e que a "trate como uma rainha" e contou que sempre toma iniciativa nos seus relacionamentos. "Eu sou a primeira a tomar atitude. Eu sempre peço o telefone da pessoa ou mando mensagens para ela no Instagram."

Entre 2016 e 2017, Demi namorou o lutador Guilherme "Bomba" Vasconcelos. Após o término do relacionamento, fãs do brasileiro fizeram comentários preconceituosos contra ela nas redes sociais por causa de sua forma física.

Em outubro de 2017, a cantora lançou um documentário sobre sua vida no YouTube no qual revelou que tem distúrbios alimentares. À InStyle, ela disse que tem consulta com um psicólogo duas vezes por semana e com uma nutricionista semanalmente.

Demi também falou sobre os encontros que promove com os fãs após suas apresentações. Ela contou que esses momentos são emocionalmente exaustivos porque muitos deles a veem como a única pessoa com quem podem conversar sobre dificuldades que estão passando.

"Eles me mostram suas cicatrizes de cortes. Já houve pessoas que chegaram até mim e disseram 'Eu ia me matar, até que consegui esse encontro com você'. Eu fico confusa e às vezes medito depois desses encontros", falou.