Delinha encerra programação cultural desta semana na Morada dos Baís

Cantora Delinha se apresenta no sábado - Reprodução

Para encerrar as noites de happy hour de janeiro, o Sesc Morada dos Baís preparou uma programação com ritmos variados e muita animação.

Na quarta-feira, 29, o cantor João Paulo toca MPB e música regional no show “De Bar em Bar”. Quinta-feira, 30, tem novidade, com apresentação do Grupo Panderô, que leva ao público batidas do samba, do pagode e do chorinho, de forma criativa e empolgante.

Sexta-feira, 31, é dia de blues e quem se apresenta é a banda Whisky de Segunda, no repertório, músicas autorais e reinterpretações de artistas renomados do blues.

No sábado, 01 de fevereiro, o Sesc Morada terá a honra de receber todo o talento da cantora Delinha. A artista apresentará composições musicais que permanecem na memória dos que conhecem os sucessos de Délio e Delinha. Atualmente suas apresentações são acompanhadas por seu único filho, João Paulo.

Lídia Baís – Aproveite a visita no Sesc Morada dos Baís para experimentar nossas novidades do cardápio regional, assinado pelo chef Marcílio Galeano e conhecer a Casa de Memória Lídia Baís, que envolve móveis do antigo casarão, timeline de notícias relevantes referentes à família e à Casa, pontos turísticos de Campo Grande mostrados em touch screem, instrumentos, indumentárias e discos de Lídia Baís. O espaço pode ser visitado de terça a sábado, das 14h às 20 horas.

Serviço – O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20 horas. Acompanhe a programação no site sesc.ms