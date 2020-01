“Deixa Falar” realiza apresentação da Rainha de Bateria

O samba de 2020 é assinado por Paulo Cesar Martins, Gugu das Candongas, Marquinhos do Banjo e Roger Linhares (Pavaroti) - Foto: Divulgação/Assessoria

A G.R.E.S. Deixa Falar anuncia amanhã (18), em evento que começa às 17 horas na sede da Escola, quem será sua Rainha de Bateria no Carnaval 2020. Para esse ano, modas, rancheiras e guarânias da música caipira conversam com o samba para homenagear o músico e compositor Renato Teixeira. O samba-enredo, intitulado “Tocando em Frente, Sou Caipira Pirapora”, mescla canções brasileiras, o profano e o sagrado, fazendo menção principalmente à composição “Romaria”, clássico de 1978.

O samba de 2020 é assinado por Paulo Cesar Martins, Gugu das Candongas, Marquinhos do Banjo e Roger Linhares (Pavaroti). Participam do evento de amanhã a Bateria Filhos de Jorge, sob o comando da mestre de bateria Nayara Thomas, Bela Samba, Luiz Café e convidados. “A Deixa Falar vai rumo ao Carnaval de 2020 prestigiando, e homenageando acima de tudo, o grande cantor e compositor Renato Teixeira. E amanhã abrimos novamente as portas da Toca do Tigre, nossa sede, para a apresentação oficial da Rainha de Bateria. Estamos aguardando a todos, sei que vai ser uma noite mais do que especial, com muitas atrações”, adianta Francis Fabian, presidente da Escola.

Serviço: O evento de apresentação da Rainha de Bateria da G.R.E.S. Deixa Falar para o Carnaval 2020 será realizado amanhã, dia 18 de janeiro, a partir das 17 horas na Rua Sabino José da Costa, 890 – Vila Nasser. O ingresso custa R$ 10 por pessoa e pode ser adquirido pelo telefone: (67) 99288-5298.