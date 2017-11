Decoração de Natal da Casa Branca é comparada a cenário de série de terror

A decoração de Natal da Casa Branca foi divulgada e parece não ter agradado aos norte-americanos.

Stephanie Grisham, diretora de comunicação de Melania Trump publicou no último domingo, 26, uma foto dos enfeites em seu Twitter: "O feriado está aí. Neste momento: primeira-dama está verificando os últimos detalhes aqui na Casa Branca", escreveu a diretora. A imagem mostrava um corredor com árvores 'características' da data, mas que adquiriram um tom sombrio e assustador sob luzes apagadas.

Não demorou a chamar a atenção na internet. O site Gizmodo, por exemplo, resolveu dar à decoração o título de "Coisa mais estranha do ano - superando até mesmo as bizarrices do 'mundo invertido' da série de Stranger Things".