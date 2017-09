Debate sobre a dramaturgia de Angélica Liddell

O Teatro Kaus Cia Experimental realiza um ciclo de debates sobre dramaturgia de Língua Hispânica. A primeira mesa ocorre nesta quarta-feira, dia 13, 19h30, no Instituto Cervantes, com entrada franca, e terá como tema A Contundente Dramaturgia de Angélica Liddell e o Impacto de Suas Encenações. O debate vai contar com a participação da jornalista e dramaturga Gabriela Mellão e do crítico e pesquisador Ruy Filho. O Instituto fica na Avenida Paulista, 2.439 e a distribuição de ingressos começa às 19h15.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

