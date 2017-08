'Debaixo d'água é divertido', diz ator

Entrevista: Nicolas Cruz, ator

Algumas crianças sentem-se tão à vontade dentro d'água que parecem filhotes de peixe. É o caso de Nicolas Cruz, de 10 anos, o Pluft de Rosane Svartman.

Como você conquistou o papel?

Fiz teste, passei por algumas etapas com outros candidatos e terminei selecionado. Queria muito fazer, mas estou no elenco de Les Misérables. Faço Gavroche. Queria o filme, mas sem desistir do musical. Tivemos de conciliar.

E como você consegue?

Agora, estou de férias na escola e é fácil. Filmo durante a semana, tenho um substituto no Les Misérables e faço o musical no fim de semana. Com as aulas, é mais puxado. E quando o filme começou tinha a preparação física, o texto...

Como é viver debaixo d'água?

Precisa condicionamento. Tenho acompanhamento médico para tudo. E tenho meu irmão, que me dubla. Ele não é ator nem quer ser, mas adora água. Está se divertindo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários