'De repente vi meu parto tomar novos e difíceis rumos', diz Maíra Charken

A atriz Maíra Charken deu à luz seu primeiro filho, Gael, na madrugada desta quinta-feira, 5. A atriz postou emocionante relato em suas redes sociais sobre as complicações no parto que a princípio deveria ser domiciliar, mas acabou no hospital.

Ela contou que o trabalho de parto começou por volta do meio-dia de quarta-feira, 4. As contrações, que inicialmente eram moderadas, se intensificaram com o passar das horas. "A ponto de simplesmente não ter mais intervalos entre elas e de, a cada contração, eu achar que era a morte vindo me buscar", disse. Conforme o tempo passava, suas forças se esgotavam: "Horas a fio, eu já semimorta de tanta exaustão e dor e Gael sempre firme e forte, sendo monitorado".

Ela conta que o trabalho de parto seguiu horas a fio até por volta da meia-noite, quando sua parteira constatou que havia mecônio (cocô do bebê) no líquido amniótico e que deveriam seguir para o hospital.

"Gelei tanto, que as dores até passaram. De repente fui vendo meu parto tomando novos e difíceis rumos", conta Maíra. Chegando ao hospital, ela foi informada de que o parto teria de ser por meio de cesárea.

"E deixa eu falar, foi tudo lindo, foi tudo humanizado e respeitoso desde o início e foi o que salvou meu filho!", desabafa. Apesar do parto não ter seguido os rumos que ela havia planejado, considera que o procedimento foi necessário para manter seu filho vivo.

"Se foi frustrante ver tudo mudar diante dos meus olhos? Não vou ser hipócrita de dizer que não, mas, gente, fiz tudo pelo Gael e faria tudo novamente. Dois partos! Dei tudo de mim e fiz tudo o que pude", ponderou a nova mamãe.

