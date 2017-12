De novo brasileiros veem novo 'pedido de ajuda' de Marina Joyce

Quem está ligado no mundo do Twitter e do YouTube provavelmente se lembrará do 'caso Marina Joyce', quando milhares de internautas brasileiros se mobilizaram ao enxergar um suposto 'pedido de ajuda' de uma youtuber britânica chamada Marina Joyce.

Na época, foram levantadas suspeitas de que ela estaria sendo mantida em cárcere privado, sendo sequestrada ou até ameaçada por pessoas com armas - tudo por conta de seu comportamento em alguns vídeos, postagens nas redes sociais ou fotos no Instagram.

Agora, Marina voltou à tona por um motivo semelhante: ao postar uma selfie, fãs notaram que uma parte de seu pescoço está esverdeada, aparentando um machucado. Na foto anterior, ela havia publicado a legenda: "Lentamente perdendo a sanidade", o que aumentou ainda mais a repercussão.

Diversas teorias já estão sendo criadas, entre elas de que ela estaria usando coleiras, ou tendo sido enforcada.

Enquanto alguns usuários estão levando o caso novamente a sério, outros estão aproveitando para fazer piadas - uma vez que as teorias da última vez se provaram todas infundadas.