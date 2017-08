De férias na Espanha, Sasha Meneghel lamenta atentado terrorista em Barcelona

Na quinta-feira, dia 17, a Europa voltou a viver momentos de terror, quando um motorista avançou com um carro em uma multidão no centro de Barcelona, na Espanha, matando ao menos 13 pessoas e deixando mais de 100 feridos.

Sasha Meneghel, que está passando as férias na Espanha, usou o Instagram para lamentar a tragédia. Ela postou no Instagram Stories uma imagem de Barcelona, pedindo que as pessoas rezassem pela cidade, com a mensagem "Chega de terrorismo". Cinco dias atrás, a garota estava na cidade onde aconteceu o atentado, porém na quinta, ela já estava em Deià, uma cidade no litoral espanhol.

