De blues à forró, confira as atrações musicais da semana no Sesc Morada dos Baís

A semana musical no Sesc Morada dos Baís leva ao público sucessos do blues ao forró com apresentações de várias atrações regionais. Os shows começam sempre às 20h e o melhor: com entrada é gratuita.

Na quarta-feira (13), o sambista Daran Junior traz suas influências que vieram dos seus pais, Hildaran Jose Farias de Assis e Ilma Mendonca de Souza, que eram passistas de escola de samba e ao longo de sua trajetória musical Daran tocou ao lado de vários grupos, além de integrar escolas de samba da Capital.

Na quinta-feira (14), o cantor Arguelho traz muita musica regional envolvendo chamamé, sertanejo e muito mais.

Na sexta-feira (15), é a vez de Zé Pretim. Autodidata, aprendeu a tocar violão na roça, observando os mais velhos. Em 2015, a história do bluesman pantaneiro passou a ser compartilhada por amigos, mas por conta das dificuldades dele com o álcool. Buscou ajuda, se internou em uma clínica e virou exemplo de superação fazendo shows por toda a cidade.

E para finalizar a semana de eventos do Sesc Morada, no sábado (16), Zézinho do Forró, traz muita animação e o melhor do arrasta-pé, pra não deixar ninguém parado.

O Sesc Morada dos Baís fica na Avenida Noroeste, 5140. Informações pelo telefone (67) 3311-4300. O espaço bistrô é aberto às 18h30 e as apresentações musicais começam às 20h.