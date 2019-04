David Brazil mostra carro riscado após polêmica

O promoter David Brazil usou seu Instagram nesta quinta-feira, 25, para mostrar seu carro riscado com a palavra "racista". David se envolveu em uma polêmica por conta de um comentário feito no perfil de seu amigo Gominho, que foi respondido por Preta Gil.

"Não queria mostrar pra vocês os arranhões do meu carro pois eu acho uma coisa tão pesada e tão ruim, mas como têm pessoas duvidando eu vou mostrar pra vocês. ... Não acredito que tem gente achando que eu tô de mentira", afirmou.

David, então, mostra seu carro com riscos formando a palavra "racista" e a palavra "respeita".

Em seguida, diz: "Só queria encontrar a pessoa que fez isso e falar, olhando nos olhos, amor, eu não sou racista. E outra, não é dessa forma que se combate o racismo. Você têm que espalhar paz, amor e luz pelo mundo, não ódio!".

"Estou ótimo, não se preocupem, consciência mais que tranquila. Logo euzinho, que amo um negrão", concluiu.

Assista ao vídeo postado por David Brazil abaixo:

Entenda a polêmica envolvendo David Brazil

Na última terça-feira, 23, David rebateu a frese do apresentador Gominho em uma foto em que ele aparece ao lado dos ex-BBBs Rodrigo França e Gabriela Hebling.

"Sabe aquele lance de vidas negras? Então... elas importam, sim", escreveu Gominho na descrição, em menção ao movimento Black Lives Matter ("Vidas Negras Importam", em tradução livre), dos Estados Unidos.

Discordando do amigo, David Brazil diz: "Todas as vidas importam, meu bem. Todas. Independente de cor, raça ou religião".

Preta Gil não gostou do posicionamento e interferiu: "David, quando você pode ir na minha casa para a gente conversar e eu te dar uns livros para você ler? Se por acaso você tenha escrito isso de brincadeira, não tem a menor graça. Já faz tempo que te falo para pensar ou se informar, conversar com seus amigos, comigo, antes de escrever bobagens que ferem muitos dos seus. Estou aqui".

David Brazil se arrependeu e em seguida repostou a foto de Gominho, pedindo desculpas: "Se errei, peço perdão. Sempre mexo com o Gominho e ele comigo aqui no Instagram. Desculpa mesmo. Não tive a intenção de ser escroto com ninguém. Racista nunca, jamais".