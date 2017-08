David Bowie atinge um bilhão de streamings no Spotify

Em comunicado na página oficial de David Bowie (1947-2016) informa que as músicas do artista atingiram a marca de um bilhão de streamings no Spotify.

O número foi alcançado na última quinta-feira, 24. A nota também inclui uma frase do autor: "A transformação absoluta de tudo que sempre pensamos sobre música vai acontecer dentro de 10 anos, e nada vai ser capaz de pará-la. A própria música vai se tornar como água encanada ou eletricidade", disse David Bowie em junho de 2002.

As músicas de Bowie líderes de audiência no Spotify são, na ordem:

Heroes

Lets Dance

Space Oddity

Life On Mars

Starman

Rebel Rebel

Moonage Daydream

Changes

Ziggy Stardust

Modern Love

