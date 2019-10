David Beckham encanta clientes de restaurante na Escócia

David Beckham visitou um restaurante de peixes nesta quarta-feira, 2, em Glasgow, na Escócia, e surpreendeu os clientes e funcionários ao aparecer no local. O ex-jogador, de 44 anos, tirou fotos com o público e foi homenageado pela equipe do estabelecimento no Instagram: "Nós recebemos muitos clientes especiais por nossa porta, mas em algumas quarta-feiras alguém especialmente amável se junta a nós para o almoço". Beckham terminou sua carreira no futebol em 2013 e, nesta semana, viajou para a Escócia para visitar sua destilaria de uísque. O ex-meia é parceiro de uma marca de bebidas desde 2014.