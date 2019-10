Davi Araujo fez um super show na praça do papa em CG

Davi destaca que aos poucos esta implementando dança e coreografias em seus shows e garante que vem muita novidade por ai - Foto: Divulgação/Assessoria

O cantor Davi Araujo fez um super show na praça do papa, no bairro do Santo Amaro em Campo Grande pelo projeto arte no meu bairro da Secretaria de cultura e turismo.

Davi fez um show impecável, que contou com dançarinos e coreografias. O cantor vem sempre buscando inovar em seus shows, onde nesse em especial fez a coreografia das músicas "Safadin", que é sua música de trabalho e da música " Não deixo não", um hit da música sertaneja . As coreografias são do professor Kleyton willians. Davi destaca que aos poucos esta implementando dança e coreografias em seus shows e garante que vem muita novidade por ai .