Dave Grohl apresenta talk show por um dia nos EUA;

Dave Grohl, do Foo Fighters, apresentou o episódio da noite desta terça-feira, 31, do programa Jimmy Kimmel Live. Ele substituiu o apresentador, que está de licença nesta semana para cuidar de problemas de saúde do filho pequeno.

Por conta do Halloween, Grohl estava fantasiado de David Letterman. Depois de um monólogo e um segmento sobre o feriado, ele entrevistou Kristen Bell e Alice Cooper (Cooper depois tocou, com os Foo Fighters como banda de apoio).