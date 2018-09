Danton Mello relembra 20 anos de acidente com helicóptero em Roraima

O ator, dublador e participante da Dança dos Famosos, Danton Mello, relembrou o acidente de helicóptero que sofreu em setembro de 1998, durante entrevista ao canal de Leda Nagle. Na época, era apresentador do Globo Ecologia e estava realizando uma gravação no Monte Roraima juntamente da equipe de reportagem.

"O Monte Roraima não é um cume, é um platô. É uma das formações rochosas mais antigas do planeta. Quando o helicóptero começou a sobrevoar o topo, não deu 2, 3 minutos e ele entrou no vácuo. A gente estava com um helicóptero que não é feito para voar naquela altitude com equipamento e muita gente. Era um piloto muito experiente, mas de São Paulo, não era da região", explicou.

Danton também comentou sobre a sensação que sentiu no momento: "Eu me lembro até hoje. Eu estava na janela do lado direito e me lembro de sentir, olhar o chão se aproximando e a pancada. Ficamos lá quase 30 horas esperando o resgate".

No acidente, Danton teve hemorragia interna e teve de se afastar dos trabalhos que desempenhava na televisão. Outro repórter ficou ferido e o operador de áudio morreu na queda.