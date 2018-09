Daniela Mercury cogita aumentar a família com Malu Verçosa

"O mais importante é que, além de estar com a pessoa que eu amo, poder beijar, abraçar... é trazer amor à sociedade". A declaração foi feita por Daniela Mercury no Programa do Porchat desta quarta-feira, 26. A cantora assumiu o romance com Malu Verçosa há cinco anos e lembra o que sentiu quando anunciou para o mundo que é homossexual.

"Quem está preparado? A gente não. Eu disse que ia chamar atenção, mas não sabia o que ia acontecer. Foi impactante, forte. A gente sai na rua juntas e as pessoas nos agradecem", conta Daniela.

Na entrevista ao apresentador Fábio Porchat, a cantora falou sobre o amor que sente pelas netas e que têm todos os bisavós vivos. "A gente não quer fazer mais nada da vida. Não quer mais trabalhar", brinca.

Por ser avó muito cedo, Daniela Mercury não descarta a possibilidade de ter mais filhos. "Eu tenho mais três filhas com Malu. A mais velha está com 20, a do meio 17 e tem uma pequenininha. O fato de ser avó cedo deu vontade de ter mais filho. E é muito capaz que a gente arrume mais gente para povoar o planeta", revelou a cantora.

Daniela Mercury também falou sobre a carreira. Em Portugal, por exemplo, ela faz de 10 a 12 shows em cada turnê no país. "De cada quatro famílias portuguesas, uma tem o disco 'Feijão com Arroz'", disse. A cantora contou que é bastante conhecida na América Latina e nos Estados Unidos, além de todo o sucesso no Brasil.