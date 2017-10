Dani Gurgel lança disco 'japonês'

Depois de uma temporada no Japão, a cantora, compositora e produtora Dani Gurgel faz lançamento no palco do projeto Music from the Documentary Series, com um show na casa Tupi or Not Tupi, da Vila Madalena, às 21h desta quinta, dia 19.

O disco, produzido com artistas novos, teve lançamento apenas no Japão, único país também em que o CD físico havia sido lançado. Inspirada na websérie Música de Graça, vencedora do PPM - Prêmio dos Profissionais da Música, em 2015, ela traz gravações inéditas de novos compositores como Tó Brandileone, Leo Bianchini e Vinicius Calderoni (membros do 5 a Seco), Dani Black, Tatiana Parra, entre outros. No show, Dani estará com seu grupo DDG4, além da participação do guitarrista Conrado Goys.

Em 2009, o álbum Agora - Dani Gurgel e Novos Compositores, lançado nos EUA pelo selo ArtistShare, já reunia alguns desses artistas. "Um álbum revolucionário, responsável por introduzir ao mundo jovens talentos desconhecidos e que hoje são vistos por todos", escreveu o crítico japonês Takashi Horiuchi, referindo-se a artistas que passaram pela série.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.