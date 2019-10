"Dancidades" traz arte e cultura para a população campo-grandense neste fim de semana

O Diamond Dance Crew é um grupo que tem sua base na técnica das Danças Urbanas, eles também pesquisam diversas técnicas como House, Popping, Break, mas sempre com composições coreográficas contemporâneas - Foto: Mila Souza/Assessoria

Dança, emoção e muito talento. É o que o espetáculo "Dancidades - Dança e Cidadania" apresenta gratuitamente neste fim de semana na Capital. Os grupos Diamond Crew (MT) e a Dimenti Produções Culturais (BA) apresentam as peças "Esses Pessoa" e "Tombé", respectivamente

Espetáculo "Esses Pessoa"

O Diamond Dance Crew é um grupo que tem sua base na técnica das Danças Urbanas, eles também pesquisam diversas técnicas como House, Popping, Break, mas sempre com composições coreográficas contemporâneas. Neste espetáculo, pode ser identificado características do Street Jazz, uma vertente que alia a emoção a qualidade técnica de movimento. Neste trabalho o grupo entra em cena com uma proposta reflexiva, tomando de empréstimo uma fração da biografia de um grande mestre da literatura portuguesa que ganhou o mundo, Fernando Antônio Nogueira Pessoa, Fernando Pessoa e popularmente conhecido por Pessoa, singular, porém complexo.

Filósofo-poeta, "Pessoa", nascido na cidade de Lisboa em Portugal e crescido na África do Sul, especializou-se em ser muitos dentro de si. Para fugir as repressões e retaliações presentes e também ter um maior trânsito por assuntos diversos em suas obras, encontrou na multiplicidade dos heterônimos a saída para tal. Ricardo Reis (O classista), Álvaro de Campos (O futurista), Alberto Caeiro (O mestre campestre) e Bernardo Soares (O enigma), são os mais conhecidos dentre centenas ainda em fase de pesquisa e são a fonte para construção de um mundo do grupo, a mente de um poeta brilhante. Medos, receios, solidão, soberba, impacto, leveza, dança, arte, fado, "Pessoa" e pessoas.

Espetáculo "Tombé"

Você já tentou entender o sentido das coisas? Você já teve que inventar alguma teoria? Você já teve longas DRs com colegas de trabalho? Você já teve um chefe? Você já participou de dinâmicas de grupo? Você já perdeu o controle? Tombé é um espetáculo para você. Uma espécie de stand up dance comedy, um sitcom coreográfico, uma sessão de terapia coletiva que faz jogos de espelho entre ficção e realidade, riso e desespero, artista e público.

Numa companhia de dança ficcional (e hiperreal), a cena se constrói entre diversos vocabulários corporais, teorias cabeludas, desabafos de facebook, citações de obras de autores variados... Tombé coreografa movimentos, discursos e absurdos da arte e da vida. E ri de si. O trabalho será apresentado pela Dimenti Produções Culturais (BA).

Os ingressos são gratuitos para os dois espetáculos e serão disponibilizados 30 minutos antes do horário de cada sessão. A distribuição será feita por ordem de chegada.

Serviço:

4ª Edição do "Dancidades - Dança e Cidadania"

Data: 25 a 27 de outubro

Horário: "Esses Pessoa" no dia 25 ás 20h30 / "Tombé", será encenado no dia 26 às 20h

Local: ATRIO SESC Cultura - Av. Afonso Pena, 2270

Mais informações: Página do Dancidades e Arado Cultural ou pelo telefone (67) 99287-6433