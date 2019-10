'Dança dos Famosos': Júnior Cigano analisa situação após infecção na perna

Junior Cigano, lutador do UFC, postou um vídeo em seu Instagram nesta terça-feira, 22, em que afirma que, por conta de uma infecção bacteriana na perna, precisará se afastar da Dança dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão do qual é um dos participantes.

Cigano contou estar internado em um hospital desde o dia 14 de outubro: "Estou tomando antibióticos de quatro em quatro horas. Fui para a sala de cirurgia durante essa semana por três vezes, tomei anestesia geral para fazer o procedimento na minha perna. ... Não falei nada antes porque a minha intenção era melhorar o mais rápido possível"

Após informar que não poderá mais lutar contra o russo Alexander Volkov no evento que estava marcado para Moscou em 9 de novembro, Junior Cigano abordou sua possível permanência no quadro condicionada apenas à repescagem.

"Também estou participando da Dança dos Famosos. A intenção é continuar, essa semana seria a semana de ensaio dos homens. Certamente não poderei participar. A intenção é que eu vá direto para a repescagem. Espero que eu consiga continuar", afirmou.

Confira abaixo a postagem em que Junior Cigano fala sobre sua saúde, o cancelamento de sua luta e sua participação na Dança dos Famosos:

