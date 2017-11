Daltro retrata o encanto do Pantanal em mostra do Espaço Energia dia 21

A exposição vai até dezembro - Divulgação

A Energisa Mato Grosso do Sul realiza nesta terça-feira (21), às 19h30, a nova exposição de artes no Espaço Energia, em Campo Grande. O artista convidado para apresentar o seu trabalho é o corumbaense, Daltro.

A mostra tem como tema ‘O Pantanal e suas Manifestações Religiosas’. “Escolhi levar para o público da Capital um pouco daquilo que transcende as águas do Pantanal, o existencialismo puro do ser que habita essa região. A iniciativa da Energisa é louvável, pois nos dá a oportunidade de expor as nossas expressões”, explica.

Daltro foi militar, estudante de psicologia, mas encontrou nas artes plásticas, há 20 anos, o seu porto seguro como artista. Suas obras, inspiradas no movimento artístico impressionista e nas pinturas expressionistas, já percorreram vários países como a Venezuela, Argentina, Estados Unidos e França.

A exposição vai até dezembro e estará aberta ao público de segunda a sexta, das 8h às 17h. O Espaço Energia está localizado na avenida Afonso Pena, 3901. A entrada é gratuita.

Artistas sul-mato-grossenses

O Espaço Energia valoriza a cultura do estado e os talentos sul-mato-grossenses. Em três anos, já foram realizadas nove exposições e 30 artistas divulgaram o seu trabalho no local. A curadoria é de Yara Penteado.

Mais informações pelo telefone: (67) 3398-5460.