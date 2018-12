Dada a largada

O SporTV e a VIU Hub, que é a unidade de negócios digitais da Globosat, preparam o primeiro reality show promovido entre as duas marcas. Agendada para estrear abril de 2019 Looking for a Caster pretende encontrar o próximo talento da narração do Rainbow Six Siege no País.

O vencedor ganhará um contrato com a Ubisoft - desenvolvedora do jogo e parceira do projeto - além de participar da transmissão da final do Brasileirão de Rainbow Six Siege no SporTV.

O programa será exibido no canal e-SporTV no YouTube e terá duas etapas: processo seletivo e competição eliminatória. A primeira temporada também conta com a parceria da Live Arena.