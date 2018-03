Curso vai abordar o universo da ópera

A ideia é fazer uma introdução ao gênero, tratando de temas como a relação entre música e texto, entre música e teatro, a presença da voz como instrumento e o que está por trás de uma grande montagem - Foto: Sputnik

Estão abertas as inscrições para o curso Universo da Ópera, que o jornalista e crítico musical João Luiz Sampaio ministra a partir do dia 6 na Sala São Paulo, dentro da programação dos Cursos Clássicos. A ideia é fazer uma introdução ao gênero, tratando de temas como a relação entre música e texto, entre música e teatro, a presença da voz como instrumento e o que está por trás de uma grande montagem. Mais informações sobre o curso e inscrições podem ser obtidas no site www.concerto.com.br/cursos ou pelo telefone 3539-0048.