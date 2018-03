Curso sobre mídia social pioneiro em São Paulo chega a Campo Grande

O curso “Mídia Social de Ponta a Ponta” acontece nos dias 10 e 11 de março (sábado e domingo) no Grand Park Hotel, em Campo Grande, das 9h às 18h - Divulgação

Que a comunicação digital não para de crescer não é novidade para ninguém. O que muita gente não sabe é como trabalhar corretamente as ferramentas e de forma estratégica para alcançar resultados efetivos ao promover uma empresa, divulgar um evento, se relacionar com clientes e fazer negócios pelas redes sociais.

Com o objetivo de capacitar profissionais de comunicação e marketing para atuarem com excelência nas mídias sociais, a EuMundoEXP em parceria com o Quero Ser Social Media - QSSM - realiza, nos dias 10 e 11 de março, o curso “Mídia Social de Ponta a Ponta”, uma verdadeira imersão de 16 horas nos principais processos do trabalho de mídia social que une teoria e prática. O curso conta com o apoio da 8020MKT, empresa pioneira em comunicação digital em Mato Grosso do Sul.

O conteúdo programático abrange os módulos de Planejamento, Estratégias, Relacionamento Digital, Monitoramento, Métricas e Social Ads, e é focado em desenvolver e exercitar habilidades que permitem criar, planejar, ativar e mensurar projetos e ações em social media. Para otimizar o aproveitamento das aulas, o curso possui vagas limitadas, são somente 30.

O time de instrutores é formado por profissionais renomados no mercado e especialistas em suas áreas de atuação. Daniele Rodrigues, jornalista com experiência de 13 anos na área de comunicação e que; Kenneth Corrêa, Administrador e Diretor de Tecnologia e Performance do Grupo WTW, empresa campo-grandense pioneira na comunicação digital, e Rodrigo Rubio, Sócio-fundador e Diretor de Resultados Digitais da Bunny Consulting.

Serviço

O curso “Mídia Social de Ponta a Ponta” acontece nos dias 10 e 11 de março (sábado e domingo) no Grand Park Hotel, em Campo Grande, das 9h às 18h. O investimento é de R$ 650,00, com possibilidade de parcelamento em até 10 vezes no cartão de crédito.

Para mais informações e inscrições, acesse bit.ly/mspp-cg