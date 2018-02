Curso Internacional de Verão começa na Escola de Música de Brasília

A edição atual faz parte da programação da semana pedagógica da escola, apresentando uma versão mais enxuta em relação às edições anteriores, por contar com menos convidados internacionais - Foto: Agência Brasília

A 39ª edição do Curso Internacional de Verão começou na última segunda-feira (19), na Escola de Música de Brasília. Mais de 3 mil pessoas já se inscreveram para o evento, que oferece 119 modalidades neste ano.

O curso, a ser ministrado até o dia 3 de março, tem como convidados, entre outros, os maestros Roberto Tibiriçá e Joaquim Betancourt (Cuba), de regência e prática de grandes grupos, e da maestrina Mara Campos.

A Escola de Música de Brasília informou que, além dos 119 cursos oferecidos, os alunos terão oficinas de modalidades como banda, coral, instrumentos diversos, jazz band, orquestra, regência e solfejo.

Também haverá uma agenda de concertos, recitais e shows, que será divulgada no site do curso para a comunidade, de acordo a Secretaria de Educação do Distrito Federal.