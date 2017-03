Curso gratuito em Arte e Educação recebe inscrições de educadores

Campo Grande (MS) – A Secretaria de Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul (SEC), por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) abriu inscrições para o projeto “Aprendendo com Arte”, curso gratuito de formação continuada em Arte e Educação elaborado em parceria com o Instituto Arte na Escola, Fundação Volkswagen, Secretaria de Estado de Educação (SED) e Secretaria Municipal de Educação (Semed).

O projeto é apresentado em duas modalidades: semipresencial e totalmente a distância, destinado a professores de Arte do Ensino Fundamental e da Educação Infantil, gestores de escolas e coordenadores pedagógicos. Será distribuído em módulos compostos por sete encontros presenciais e conta também com um seminário final. Tem duração total de sete meses, com início em abril (7/4) e finalização em novembro.

O encontro presencial é o “disparador” do tema, que será trabalhado também em ambiente virtual, apoiado em leituras, chats e debates em fóruns temáticos, mediados por professores tutores e acompanhados de diálogos virtuais com especialistas, de modo a contextualizar todo o aprendizado desenvolvido.

A formação a distância acontece na Plataforma do Letramento, com material exclusivo e moderação de profissionais especializados. Nessa modalidade, o aprofundamento se dará por prática em vivências virtuais, feito por meio de chats, fóruns entre os participantes, mediadas pelos tutores, de modo a promover a interação entre os participantes.

O curso – Em seu terceiro ano de realização, o projeto tem o objetivo de envolver e auxiliar o educador na compreensão aprofundada do papel da arte, da cultura, dos potenciais educativos da disciplina, dos espaços culturais e causar um impacto real no ensino em sala de aula.

As inscrições estão abertas até dia 30 de março e poderão ser realizadas através de contato por email ou telefone. Serão disponibilizadas 80 vagas distribuídas entre as Secretarias (SEC, SED E SEMED). A prioridade na inscrição é: Professores do Ensino Fundamental II, Professores do Ensino Fundamental I, Professores da Educação Infantil, Coordenadores Pedagógicos e diretores de escola.

“Este evento do Governo do Estado vem para valorizar o trabalho de nossos educadores, envolvendo-os nessa transversalidade entre a sabedoria do artista e o conhecimento dos educadores. Quero destacar a importância da parceria com a Fundação Volkswagen e as secretarias de educação, isso com certeza causará mudanças no ensino da arte no Mato Grosso do Sul”.

Serviço: Mais informações podem ser obtidas pelo email: [email protected], da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (telefone: 3316-9163), pelo [email protected], da Secretaria de Estado de Educação (telephone: 3318-2332) ou pelo [email protected] (Secretaria Municipal de Educação).

Marcio Breda – Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Fotos: Assessoria

