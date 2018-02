Curso gratuito de artesanato acontecerá no Centro Cultural em março

Campo Grande (MS) – Após grande sucesso de público que ocorreu no mês de agosto, o Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), receberá novamente o curso gratuito de artesanato da empresa Mundiflores de 1º a 9 de março com três turmas, sendo:

a primeira das 9h às 11h;

a segunda das 14h às 16h;

a terceira das 19h às 21h.

O curso é direcionado para pessoas a partir de 15 anos e tem 40 vagas por período e nessa etapa na Capital os alunos aprenderão a confeccionar flores suculentas, cactos, mimos infantis (bichinhos) e as biscoiteiras de Páscoa e docinhos comestíveis.

A Mundiflores é uma empresa familiar e pioneira que ministra cursos de artesanato de flores por todo o território brasileiro desde 1977, e vem transformando a vida das pessoas; seja agregando uma renda extra, servindo como hobby ou mesmo auxiliando no tratamento de ansiedade, depressão e estresse.

Atualmente, a Mundiflores possui professores capacitados que percorrem as mais variadas cidades do Brasil ministrando cursos de produção de belíssimos artigos de artesanato. Nos cursos, o aluno tem acesso a uma apostila clara, simples e completa, bem como às aulas ministradas por professores credenciados.

O curso é baseado em metodologia simples e instruções detalhadas. A partir da apostila com passo a passo autoexplicativo e ilustrado, e do acompanhamento dos professores durante o curso, qualquer um pode ter condições de produzir inúmeras flores, arranjos, peças para decoração, dentre outros.

O curso será gratuito e com certificado. Os interessados podem realizar a inscrição pelo 0800 642 2101, WhatsApp (44) 9 9143 9514 ou ainda no site. O CCJOG fica localizado na rua 26 de Agosto, 453 – Centro (entre avenida Calógeras e rua 14 de julho).

Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS)

Foto: Divulgação