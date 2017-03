Curso de Artes Cênicas realiza terceira edição com apresentação de Lady Macbeth

Teve início na última segunda-feira (06) a III Semana Acadêmica e Pedagógica do Curso de Artes Cênicas da UFGD (SAPECAC). São cinco dias de apresentações, oficinas, debates, palestras, mesas redondas e muita reflexão sobre as Artes, em especial as Artes Cênicas.



O intuito é proporcionar um espaço de interação com acadêmicos, professores e pesquisadores e assim contribuir com a formação e o aperfeiçoamento profissional dos acadêmicos do Curso de Artes Cênicas, bem como da comunidade que se interesse pelo tema. O evento também quer promover debates e reflexões a cerca das artes na cultura regional e nacional, uma vez que a cidade de Dourados constitui um significativo polo artístico no Estado de Mato Grosso do Sul.



Ao todo, serão sete oficinas, quatro espetáculo teatrais, duas mesas redondas, duas palestras e o lançamento do livro organizado pelo PIBID de Artes Cênicas, com mais de vinte artistas e docentes convidados de todo o Brasil. Destaque para a presença das professoras Heloise Baurich Vidor, da Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC) e Ivani Santana, da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A primeira apresentará o espetáculo “Uma Lady Macbeth”, além de uma oficina que mistura literatura e teatro. A professora Ivani Santana, por sua vez, ministrará uma palestra com o tema “As poéticas tecnológicas nas Artes Cênicas” e uma oficina que mistura dança e audiovisual.



A programação completa do evento pode ser encontrada na página do evento no Facebook.

