Curso dá a oportunidade de conhecer bastidores da Semana de Moda de Nova York

Participar da Semana de Moda de Nova York não precisa ser um sonho distante. Em sua sexta edição, o curso NY Fashion Tour, criado pelas consultoras de tendências Marcia Crivorot e Silvia Scigliano, oferece a oportunidade de profissionais e curiosos da moda visitarem os bastidores de algumas marcas durante a Fashion Week na cidade.

Com aulas ministradas no "Fashion Institute of Technology", onde ambas consultoras são certificadas, os participantes terão aulas de tendências de comportamento, palestras sobre o cenário da moda de NY e do mundo, marcas e designers que estão despontando e produção dos desfiles. Na parte prática, acontecerão tours por galerias de arte, por bairros e novas lojas e bate-papo com estilistas locais.

O NY Fashion Tour também oferecerá um workshop DIY (Do It Yourself), em que os alunos usarão a inspiração da cidade para personalizar suas jaquetas, com a orientação da designer Rose Petrillo, e um workshop de fotografia e street style, conduzido pela conceituada fotógrafa, colaboradora da revista "Vogue Brasil", Andrea DAndrea. A participação nos backstages da Semana de Moda de Nova York depende da disponibilidade de cada pessoa em permanecer na cidade.

Todas as aulas e workshops são em português, mas é necessário um nível intermediário de inglês para a comunicação nos bastidores da Fashion Week. O curso acontece do dia 6 até o dia 11 de fevereiro e as inscrições podem ser feitas neste site.