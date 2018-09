Shows e uma exposição de fotos estarão no centro da 2.ª edição da Reggae Expo Click no Centro Cultural Olido (CCO). O evento foi ampliado e renovado em comparação com a edição de 2017. A abertura será no dia 22, às 13h, com a inauguração da exposição coletiva dos fotógrafos Mell Gonçalves, Rodrigo Torres, Renato Moraes e Caê Denda. Av. São João, 473. Telefone 3331-8399. Gratuito. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.