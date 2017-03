CTG Farroupilha oferece curso de danças gaúchas de salão

Começa nesta sexta-feira (17), a partir das 19h, o Curso de Danças Gaúchas de Salão no CTG Farroupilha, ministrado pelos instrutores Teddy e Daiany Turatti, dançarinos premiados com vários anos de prática. As aulas serão divididas em turmas iniciante e intermediária, para todas as idades, em princípio sempre nas sextas-feiras, no salão do próprio CTG.

Os alunos aprenderão os ritmos de vanera, chote, chamamé, rancheira, valsa, milonga, bugio e polonese. Teddy Turatti assegura que com poucas aulas a pessoa já consegue dançar os ritmos mais simples, como vanera e chote. “Depende muito de cada um, mas em média dá pra repassar o básico em três meses”.

Outras informações - como valores do curso - serão esclarecidas nesta primeira aula, avisa o instrutor. Qualquer dúvida os interessados podem falar com Teddy no telefone 99231-6924. O CTG Farroupilha está localizado no prolongamento da Avenida Ernesto Geisel, 930, bairro Monte Castelo (após o viaduto da Mascarenhas de Moraes).

