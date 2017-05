CTG assa carneiro na calçada da avenida Afonso Pena

Para promover a 4ª Festa do Cordeiro, o Centro de Tradições Gaúchas (CTG) resolveu assar, neste domingo (7), um carneiro inteiro na calçada da principal e mais movimentada avenida de Campo Grande, a Afonso Pena.

O cheiro e o som das músicas tradicionais chamaram a atenção de quem passava pelo local. “Já é uma tradição o CTG Farroupilha trazer para a avenida uma amostra do que servimos em nossas festas, e a reação do público é muito boa”, afirmou a diretora social do CTG, Sirlei Golin.

A 4ª Festa do Cordeiro do CTG Farroupilha será realizada no Dia das Mães, em 14 de março. A edição será especialmente dedicada a homenagear as “guapas patroas campeiras”, as mães, que vão ganhar brindes e mimos durante toda a programação.

Realizada desde 2014, a Festa do Cordeiro integra o Calendário de Eventos de Campo Grande. Para a festa deste ano foram reservados 24 cordeiros da raça Dorper, especial para corte, com no máximo cinco meses de idade.

A atração principal da festa é o cordeiro assado inteiro, no estilo uruguaio. Outro prato de muito sucesso é o cordeiro no tacho, cozido lentamente sobre brasas em um buraco, misturado a frutas e legumes.

Serviço

O ingresso para a 4ª Festa do Cordeiro do CTG Farroupilha custa R$ 40. Criança até 7 anos não paga e dos 7 aos 12, paga meia. Os pontos de venda são:

- Gráfica Nova Print, Rua Pedro Celestino, 1927 – Telefone: (67) 3022-6868; e rua Jeribá, 325, sala 3, Telefone: 7705-7345;

- Panificadora Pão Moreno, na Av. Eduardo Elias Zahran, 1668 - Telefone: (67) 3341-5148;

- Pantanal Piscinas, Av. Ceará, 1700 - Telefone: (67) 3326-1733;

- Escapamentos Pampa, Av. Bandeirantes, 2351 - Telefone: (67) 3331-4008;

- Chaves e Carimbos Moreira, Av. Júlio de Castilho, 29 - Telefone: (67) 99982-4726;

- Drogaria Alvorada, Av. Afonso Pena, 2326 - Telefone: (67) 2106-5050.

O CTG Farroupilha está localizado na Avenida Ernesto Geisel, 930, bairro Monte Castelo, após o viaduto da Mascarenhas de Moraes.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 99915-4136 e (67) 99983-5810.

