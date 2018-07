Crocs lança modelo de salto e os primeiros exemplares já estão esgotados

As Crocs são uma das maiores polêmicas do mundo da moda, no estilo "ame ou odeie". No começo desde ano, a grife francesa Balenciaga causou um burburinho fashion ao lançar uma parceria com a Crocs em seu desfile, criando tamancos de borracha com salto plataforma.

Agora, a marca norte-americana decidiu criar sua própria versão polêmica: uma Crocs de salto fino. A Cyprus V Crocs, uma versão mais confortável de uma sandália, pois é toda feita de borracha. Em seu lançamento, foi vendida por 55 dólares (R$ 212), mas todos os exemplares estão esgotados.

Agora, usuários estão vendendo o calçado na Amazon por até 224 dólares (R$867).