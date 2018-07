Cristais, bico fino e salto baixo: sapatos tipo 'Cinderela' são tendência

Dos sapatos de cristal da Cinderela ao icônico par Manolo Blahnik usado por Carrie Bradshaw em Sex and the City, o scarpin permeia o imaginário coletivo em cenas clássicas do cinema. O modelo de bico e salto finos, usado há décadas pelas mulheres, volta a surgir em produções de fashionistas nesta temporada, agora em versões rebuscadas e repletas de detalhes.

A fórmula do sapato da vez consiste em alguns elementos-chave: kitten heels (aquele salto fino e baixo, muito usado por Audrey Hepburn na década de 1960), uma abertura na parte de trás e aplicação de cristais ou laços. As versões de cetim, como a criada pela grife francesa Balenciaga, também são uma opção interessante para as Cinderelas modernas.

Se a ideia é fugir do visual conto de fadas, vale combinar o scarpin adornado a peças como jeans larguinhos e camisetas vintage, por exemplo. O contraste com peças menos delicadas torna a mistura mais interessante para o dia a dia. Q