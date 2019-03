Criolo vai transmitir show ao vivo via streaming de áudio

O rapper Criolo vai transmitir seu show da noite desta sexta-feira, 15, ao vivo via streaming de áudio. A iniciativa da Deezer, plataforma de áudio que "exibirá" a apresentação (em áudio), ocorre depois de uma primeira experiência do tipo com Baco Exu do Blues em fevereiro.

A apresentação da turnê Boca de Lobo, de Criolo, ocorre nesta sexta, no Espaço das Américas, em São Paulo, a partir das 23h30. Ainda há ingressos à venda para quem quiser comparecer (a partir de R$ 30).

No palco, Criolo será acompanhado por DJ DanDan e três produtores e multi-instrumentistas: Bruno Buarque, Dudinha e Daniel Ganjaman. No repertório, músicas novas e os sucessos, apresentados, segundo comunicado, "em um formato inédito num híbrido entre eletrônico e instrumentos orgânicos, um caminho que dialoga diretamente com a linguagem musical do rapper ao longo de seus trabalhos".

Segundo a Deezer, o objetivo da transmissão é atingir mais pessoas aproveitando o cenário favorável ao streaming na indústria musical. De acordo com o último relatório da Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI), divulgado em abril do ano passado, pela primeira vez os serviços de streaming de música se tornaram a principal fonte de receita fonográfica, ultrapassando as vendas físicas e os downloads digitais em 2017. Todos os usuários da Deezer terão acesso ao conteúdo.

Serviço:

Criolo com turnê Boca de Lobo

Data: 15 de março de 2019 (sexta-feira)

Abertura da casa: 21h

Início do show: 23h

Censura: 18 anos

Local: Espaço das Américas - Rua Tagipuru, 795 - Barra Funda - São Paulo - SP