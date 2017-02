Crianças aproveitam o encerramento do carnaval do Recife

O encerramento da programação oficial do carnaval do Recife começou à tarde e vai até o amanhecer de quarta-feira (1o) / Sumaia Coelho/Agência Brasil

Hoje (28) foi o último dia para ouvir, no palco do Marco Zero, os frevos que esquentaram o carnaval do Recife durante os últimos dias. O encerramento da programação oficial começou à tarde e vai até o amanhecer de quarta-feira (1o), fechando a folia com o Orquestrão do frevo.

A primeira atividade do encerramento atrai a criançada, tanto pelas cores e ritmos dos grupos que se apresentam como pela tranquilidade do horário. A maior parte do público só começa a chegar no Marco Zero mais tarde, para os shows principais. À tarde ocorre o desfile das agremiações campeãs do carnaval. Passam pelo palco os ganhadores do grupo 1, de 11 modalidades: Caboclinhos, Troças Carnavalescas, Clubes de Frevo, Clubes de Boneco, Blocos de Pau e Corda, Maracatus de Baque Solto, Maracatus de Baque Virado, Tribos de Índios, Bois de Carnaval, Ursos e Escolas de Samba.

A garotinha, Gleice Kely, de 13 anos, aproveitava o último dia de folia vestida com um pedaço da fantasia de papangu (tipo de boneco). “Eu gosto de me fantasiar para assustar o povo”, conta ela, que também se vestiu de passista de frevo e adora os ritmos pernambucanos. “Gosto de frevo, maracatu, caboclinhos e de toques diferentes que dê para dançar”.

Diversidade cultural e competição

No palco, com tantas cores, estandartes e fantasias, alguns grupos podem parecer semelhantes. Mas cada uma das modalidades tem diferenças na organização, mensagem ou origem. Um exemplo são as agremiações que têm o frevo como ritmo. “A gente é clube de frevo. Tem clube de bloco que é cantando. O nosso é instrumental”, explica Rosalice Ramalho, vice-secretária Clube Carnavalesco Misto Bola de Ouro, com mais de 100 anos de atividade.

O desfile no Marco Zero é uma amostra das agremiações; o grupo completo se concentra na competição. Muitos contratam a equipe inteira que se apresenta. O Clube Carnavalesco Misto Bola de Ouro, bicampeão do concurso de agremiações no seu quesito, paga passistas e orquestra. As disputas deste ano ainda ocorrem hoje. O Bola de Ouro entra à meia-noite na avenida.

No Marco Zero, a noite é de shows tradicionais de outros carnavais. André Rio e Luciano Magno são os primeiros a tocar, seguido do Maestro Duda, Geraldo Azevedo, Alceu Valença e Elba Ramalho. O Orquestrão do Frevo – também conhecido como Arrastão do Frevo - começa às 15h e, levando em conta anos anteriores, vai durar até o sol lembrar os foliões que a quarta-feira de cinzas já começou.

