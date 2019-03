Criadora de 'Friends' acaba com especulações e descarta continuação da série

Marta Kauffman, uma das criadoras de Friends, série clássica de meados da década de 1990, foi enfática ao dizer que a atração não terá novos episódios por inúmeras razões. "Primeiro, o programa é sobre uma época em sua vida em que seus amigos são sua família. Eles não estão mais nesta fase. Tudo o que faríamos é reunir esses seis atores, mas o coração do programa desaparecerá", afirmou em entrevista para a revista Rolling Stone.

Para Marta, uma nova versão poderia decepcionar os fãs e a série não continuaria com o sucesso que tem até hoje. Só com reprises, o elenco de Friends fatura US$ 20 milhões por ano.

Essa declaração de uma das criadores frustra milhares de fãs do seriado espalhados pelo mundo. Em outubro de 2018, pesquisa feita pelo Hollywood Reporter indicou que a maioria dos telespectadores se interessava pelo retorno de Friends.

Os mais de dois mil adultos entrevistados deram sua opinião sobre os chamados reboots, isto é, o retorno de uma série antiga, com o mesmo elenco ou com novos atores. Além disso, 75% dos entrevistados disseram que gostariam de assistir ao retorno de uma série a partir do momento em que ela parou e com o elenco original.