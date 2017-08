Costanza Pascolato assume parte do cabelo branco

Costanza Pascolato é uma das maiores referências fashion do Brasil. A jornalista está no mercado há bastante tempo e se firmou como um grande nome na indústria. Por isso, a cada temporada as pessoas aguardam para ver o que ela vai trazer em questão de estilo.

Desta vez, Costanza apareceu com as mechas da frente do cabelo em branco. Quem criou o estilo foi Flávio Iulianno, do Studio W. "Poucos coloristas tem coragem de fazer isso direito", diz a jornalista sobre descolorir os fios ao máximo.

Além da praticidade da nova coloração, o visual é fresh e inovador: "Eu consegui um estilo que funciona para minha idade", divide Constanza. "Em qualquer lugar do mundo, todos me acham chic e diferente", finaliza.

Veja Também

Comentários