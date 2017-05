Corumbá é selecionada pelo MTur e receberá apoio à promoção de Festa Junina

Foram selecionadas cinco propostas de quatro regiões brasileiras após chamamento público para apoio à promoção de festejos juninos.

Brasília (DF) – O Ministério do Turismo e a Embratur divulgaram na sexta-feira (28.4) o resultado preliminar do Edital de Chamada Pública nº 001/2017, cujo objeto é a seleção de propostas relacionadas a festejos juninos para a participação de municípios em ações de promoção, comunicação e apoio à comercialização. Belo Horizonte (MG), Bragança (PA), Campina Grande (PB), Corumbá (MS), e São Luís (MA) foram as propostas vencedoras desta fase.

Para a seleção dos municípios que realizam festejos juninos geradores de fluxo turístico foram considerados aspectos relacionados ao destino, ao roteiro de visita proposto para realização de press trip, ao festejo em si, e também à comercialização e promoção da festa e do destino.

Entre as ações previstas para serem realizadas por meio do edital destacam-se press trips – visitas de jornalistas e influenciadores digitais aos destinos -, encontro de negócios, inclusão da festa no Calendário de Eventos Juninos, transmissão ao vivo nas redes sociais do MTur, divulgação dos destinos e cobertura jornalística dos festejos.

Festa de São João em Corumbá

Conhecida como “Banho de São João”, a festa remonta às origens de Corumbá e tornou-se Patrimônio Imaterial Cultural de Mato Grosso do Sul pela sua singularidade. Na noite de São João a população e turistas ocupam as ruas do Porto Geral. A descida da ladeira se transforma num ritual secular que inclui passar por baixo dos andores, caminhar descalço e banhar as dezenas de imagens conduzidas pelas famílias até as margens do rio Paraguai.

Uma queima de fogos ilumina os céus de Corumbá anunciado a chegada do dia do santo que, segundo a Bíblia, teria batizado Jesus. A parte religiosa, entre outros rituais, tem novenário em família e mastro da bandeira. Os mais de 100 “festeiros” de Corumbá capricham na decoração dos andores e altares domésticos. Seguindo a tradição, as mulheres cuidam dos quitutes juninos e os homens preparam a fogueira. A grande procissão de São João é precedida de pequenas procissões em torno das casas e em volta da fogueira.

Débora Bordin – Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur), com informações do Ministério do Turismo

Fotos: Renê Carneiro

