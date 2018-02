Corumbá e Ladário mantém tradição do “maior Carnaval” e abrem alas para foliões

O desfile dos blocos acontece no dia 9 (sexta), no palco central da Avenida 14 de Março com a rua Conde de Azambuja - Divulgação

Concordando ou não com a afirmação de que Corumbá e Ladário fazem juntas o maior Carnaval do Estado, é fato: a festa este ano está recheada de atrações, tradições e muita animação. A folia conta com apoio do Governo do Estado, das prefeituras municipais e são abertas ao público. Confira.

Em Corumbá a já famosa roda de samba no Porto Geral que acontece aos sábados já animou o público ao longo do mês de janeiro. A próxima já acontece neste sábado (3), com início às 12 horas e termino às 17 horas.

Na quarta-feira, dia 7, quem ganha a avenida é o tradicional bloco Sandálias de Frei Mariano. A concentração está programada para às 20 horas na rua Frei Mariano. No mesmo dia, o Carnaval da Melhor Idade agita o Centro de Convivência dos Idosos. A festa no Conviver começa às 9h30.

No dia 8, quinta-feira, acontece a coroação da Corte de Momo no Corumbaense Futebol Clube, juntamente com o desfile de fantasias da agremiação. Mais tarde, por volta das 22 horas, a irreverência do bloco de sujo Chupeta vai tomar conta da General Rondon. Na sexta, 9, os independentes Sem Limite na Folia e o tradicional Cibalena é quem comandam a noite.

No sábado (10), além da roda de samba no Porto, tem o desfile dos blocos oficiais da Liblocc. A competição começa às 19 horas e deve terminar por volta das 3h da madrugada. Depois da passagem do bloco independente Afoga o Ganso, a animação fica por conta do baile. No sábado a Prefeitura ainda promove o Carnaval de Albuquerque, alternativa de diversão para quem vive no distrito.

No domingo, 11, tem arrastão da Corte de Momo pela Feira Central, roda de samba no Porto e Baile Infantil no Jardim da Independência, com início às 17 horas. Às 19 horas começa o desfile das escolas de samba filiadas à Liesco. A noite termina com a descida do bloco independente Biriguis e com o show local na praça.

Na segunda de Carnaval tem mais roda de samba no Porto Geral e mais uma noite de desfile das escolas de samba, além do baile popular. Na terça, dia 13, tem Baile Infantil no Jardim da Independência e o Carnaval Cultural na General Rondon, com a presença das Comparsas Bolivianas, o corso, as pastoras, os marinheiros, o frevo e os cordões carnavalescos. A noite será encerrada com apresentações musicais. A apuração dos campeões será na quarta-feira, dia 14. Já no dia 17, sábado, um show gospel nacional será a atração na avenida General Rondon.

Já o Carnaval em Ladário começa com a escolha da tradicional Corte de Momo, no dia 4 (domingo), às 19 horas, na Avenida 14 de Março com a rua Conde de Azambuja, no centro da Pérola do Pantanal. O concurso que irá eleger as melhores fantasias do Carnaval 2018 acontece logo em seguida, acompanhado de samba e muita folia.

