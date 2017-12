Correção: Sophie Turner fala sobre últimas filmagens de 'Game of Thrones'

A matéria enviada anteriormente continha um erro no título. A matéria não menciona a data de estreia da última temporada de "Game of Thrones" e sim, os últimos momentos das filmagens. Segue texto corrigido.

Em entrevista para a revista Variety, a atriz britânica Sophie Turner falou um pouco sobre como estão indo as gravações da aguardada oitava temporada da série Game of Thrones. Ela contou como foi crescer em frente às câmeras e sobre qual o rumo de sua carreira agora que a série da HBO está perto de terminar.

Turner revelou que o elenco está gravando há dois meses e que estão previstos pelo menos mais seis meses de filmagens. "Definitivamente há uma sensação de fim de festa durante as gravações. Quando fizemos a leitura dos roteiros desta última temporada foi um momento bem emocionante, pela primeira vez todos os atores estavam presentes", disse. "Estamos saindo mais, indo jantar juntos com mais frequência depois das gravações, sabemos que essa é a última vez que nos veremos todos reunidos", continuou.

"O fato do meu primeiro trabalho como atriz ter sido Game of Thrones foi bom e ruim ao mesmo tempo. De um lado, trabalhar em uma série de alto nível faz você elevar sua atuação de uma maneira incrível, mas também pode torná-la um pouco elitista quanto aos trabalhos que escolher no futuro". "Eu convivi com todos esses atores maravilhosos por tanto tempo, se tornaram meus amigos, e só o fato de daqui a pouco tempo não conviver mais com eles me deixa muito triste", disse.

A atriz está com a carreira no cinema bem encaminhada. Ela será a protagonista do próximo filme da franquia X-Men, X-Men: Dark Phoenix, que estreia em novembro de 2018, e também vai trabalhar em produções menores. "Com o fim de Thrones, quero tentar um pouco de tudo na minha carreira. Sinto uma certa liberdade com o fim da série para conseguir pegar papéis diferentes e me testar como atriz", disse. "Sinto como se estivesse nascendo de novo, entrando em novo estágio da carreira", finalizou.

A revista Entertainment Weekly também divulgou nesta quinta-feira, 7, a primeira foto oficial de Sophie como a Fênix Negra, protagonista do X-Men: Dark Phoenix.