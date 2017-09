Corpos artísticos do Theatro Municipal fazem apresentações gratuitas no CCBB

ópera carmem Theatro Municipal do Rio / Sheila Guimarães/Theatro Municipal do Rio de Janeiro

Notável pela beleza de sua cúpula, a rotunda do Centro Cultural Banco do Brasil do Rio de Janeiro (CCBB Rio) será palco neste sábado (23) e no próximo fim de semana de três espetáculos com os corpos artísticos do Theatro Municipal, todos com entrada franca. Resultado de uma parceria entre as duas instituições culturais, as apresentações envolvem os três corpos artísticos (Ballet, Orquestra e Coro) do Municipal, e cada uma delas funciona como introdução ao balé, à música de concerto e à ópera.

O projeto Theatro Municipal visita o CCBB conta com patrocínio do Banco do Brasil e se integra a um conjunto de iniciativas com o propósito de colocar os artistas do tradicional teatro carioca em novos espaços, levando a dança, o canto lírico e a música de concerto a um grande público, sempre com entrada gratuita.

A atividade também tem o apoio do SOS Theatro Municipal, movimento organizado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Entidades Públicas da Ação Cultural do Rio de Janeiro (Sintac – RJ) para enfrentar as dificuldades da Casa, que é vinculada ao governo estadual, em grave crise financeira.

“É mais uma forma de aproximar os cariocas, fluminenses e todos que visitam nosso estado, da arte que é feita no nosso Municipal. Não paramos de trabalhar para dar mais acesso à ópera, balé e música de concerto!”, disse o diretor artístico do Theatro Municipal, André Heller.

Bailarinos

Para Fabio Cunha, gerente geral do CCBB, “é uma honra oferecer ao público de forma gratuita na rotunda, com uma proximidade intimista, as performances de bailarinos, músicos e o coro que são referência nacional e internacional na seleção criteriosa e na qualidade da formação de seus profissionais”.

Neste sábado, a partir das 15h, se apresentarão na rotunda 26 bailarinos do Ballet do Theatro Municipal, sob a direção de Ana Botafogo e Cecília Kerche, dançando trechos consagrados de balés clássicos e modernos. Entre os títulos programados estão O Lago dos Cisnes, de Tchaikovsky; Don Quixote, de Marius Petipa e Carmina Burana, de Carl Orff, com coreografia de Rodrigo Negri.

No próximo sábado (30), também com início às 15h, a Orquestra Sinfônica do Theatro Municipal, que tem uma trajetória de 86 anos, ocupará o CCBB com 30 músicos, sob a regência do maestro titular Tobias Volkmann. No repertório, duas obras marcantes do período clássico: Sinfonia nº. 25 em sol menor , de Wolfgang Amadeus Mozart, – e Sinfonia nº. 5 em si bemol maior , de Franz Schubert.

Já no domingo, 1º de outubro, será a vez do Coro do Municipal, com 50 cantores, incluindo oito solistas, regidos por Jésus Figueiredo e acompanhados pela pianista Eliara Puggina. Eles vão interpretar trechos famosos das óperas Nabuco, La Forza del Destino, Aida , Macbeth, Tannhäuser e Carmen, respectivamente dos grandes mestres Verdi , representando a ópera italiana; Wagner, a ópera alemã; e Bizet, a ópera francesa.

O CCBB Rio fica na Rua Primeiro de Março, 66, no centro da cidade.

