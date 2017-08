Corpo do sambista Wilson das Neves será enterrado hoje

O corpo do sambista Wilson das Neves, que morreu no último sábado (26), aos 81 anos, no Rio de Janeiro, será sepultado hoje (28), às 10h, no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na zona oeste da cidade. Ele estava internado em um hospital da Ilha do Governador, tratando de um câncer.

Seu corpo foi velado nesse domingo (27), na quadra da escola de samba Império Serrano, sua agremiação do coração. Nascido no Rio de Janeiro em 14 de junho de 1936, Wilson das Neves começou na música aos 14 anos, quando começou a tocar com o percussionista Edgar Nunes Rocca, o Bituca, na escola de samba Flor do Ritmo.

A partir da década de 1950, começou a atuar em shows e gravações com alguns dos principais nomes da Música Popular Brasileira. Em 1964, fundou a banda Os Ipanemas, com quem lançou um disco com o mesmo nome do conjunto.

Na década de 1960, atuou em orquestras dos canais de TV Globo, Excelsior e Tupi. Várias de suas composições tiveram parceria com o compositor Paulo César Pinheiro. Uma de suas canções mais conhecidas é O Samba é meu Dom.

Veja Também

Comentários